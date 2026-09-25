Tekirdağ'da 3 bin 551 kişinin sorgulandığı uygulamada 6 Türk vatandaşı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da 3 bin 551 kişinin sorgulandığı uygulamada 6 Türk vatandaşı yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ\'da 3 bin 551 kişinin sorgulandığı uygulamada 6 Türk vatandaşı yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında 77 ekip ve 323 personelin katıldığı huzur uygulaması yaptı. Uygulamada 3 bin 551 kişi sorgulandı, aranması bulunan 6 Türk vatandaşı yakalandı; 998 araç kontrol edilip 31 sürücüye idari para cezası verildi.

Tekirdağ'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 323 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında 3 bin 551 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 6 Türk vatandaşı yakalandı. Denetimlerde 998 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 31 sürücüye idari ceza uygulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. "Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması"na 77 ekip ve 323 personel katıldı.

Denetimlerde 3 bin 551 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, sorgulanan kişiler arasında 77 yabancı uyruklu kişi bulunduğu bildirildi. Yapılan kontrollerde, düzensiz göçle bağlantılı olmadığı belirtilen çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 Türk vatandaşı yakalandı. Yakalanan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Huzur uygulamasında ekiplerce kent genelinde 20 umuma açık yer, 7 terminal ve 20 metruk bina da kontrol edildi. Ekipler, özellikle düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüpheli kişi ve durumlara yönelik denetimlerini yoğunlaştırırken, farklı noktalarda gerçekleştirilen kontrollerde aranan şahıslar üzerinde de incelemelerde bulundu.

Trafik uygulamalarında ise 998 araç kontrol edildi. Kural ihlali yapan 31 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda ayrıca 2 şahıs hakkında adli işlem, 4 şahıs hakkında ise idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaTekirdağGüvenlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Trabzon’da heyelan faciası Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
Karaman’da çift ölü bulundu, ’Evde siyanür var, girmeyin’ notu çıktı Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı 90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
09:31
Fon soruşturmasında dev operasyon 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu
Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu
09:28
28 yıllık TRT muhabiri Zidane’ın karşısında heyecanlandı Sesi titredi
28 yıllık TRT muhabiri Zidane'ın karşısında heyecanlandı! Sesi titredi
09:15
MASAK’ta casusluk soruşturması 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
MASAK'ta casusluk soruşturması! 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
09:00
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda Gözler 1 Ekim’de
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de
08:35
Bulgaristan’da seçime damga vuran kadın Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu
08:15
Suudi Arabistan’dan Türkiye ve Pakistan’a ’acil’ toplantı çağrısı
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 09:55:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 3 bin 551 kişinin sorgulandığı uygulamada 6 Türk vatandaşı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei