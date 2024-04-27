Tekirdağ\'da Aile Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde aile için tartışma sonucu çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerinden kaçtı.

Olay, Kapaklı Pınarca Mahallesi Çerkezköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile arasında çıkan tartışma sonucunda darp edilen A.A. isimli şahıs silah ile B.A. ve T.A. isimli şahsı yaraladı.

Yaralı şahıslar olay yerinden kaçtı

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler B.A. ve T.A. isimli yaralı şahısların olay yerinden kaçtığını belirlerken A.A. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Yaşanan olay ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ