Tekirdağ\'da alkollü genç yüksekten düşerek yaralandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde alkollü genç, yüksekten düşerek yaralandı.

Olay, dün gece Fatih Mahallesi Hasan Çelikkol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 18 yaşındaki İ.M, alkolün tesiriyle 4 metrelik yükseklikten aşağı düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan şahıs için olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralanan genç, olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Yüksekten düşme vakasına ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ