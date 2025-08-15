Tekirdağ\'da Anız Yangını: 50 Dönüm Buğday Tarlası Yandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 50 dönümlük biçilmiş buğday tarlası yandı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara ilçesine bağlı İshakça Mahallesi Mezarlık mevkisinde çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek yayıldı. Alevlere bölgeye sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da traktörleriyle müdahale etti. Jandarma ekipleri, mezarlık alanı ve çevredeki yeşil bölgelerin korunması için güvenlik önlemleri aldı. Kontrol altına alınan yangında 50 dönümlük biçilmiş buğday tarlası yandı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ