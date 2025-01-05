Tekirdağ\'da Araç Motoruna Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir aracın motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'nda park halinde bulunan panelvan bir araçtan gelen kedi sesi çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Sesin kaynağını arayan vatandaşlar, bir kedinin aracın motor kısmına sıkıştığını fark etti. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Koruma altına alındı

Ekipler, kediyi kurtarmak için titizlikle çalıştı. Motor bölümü dikkatlice açılarak sıkışan kedi zarar görmeden çıkarıldı. Kurtarılan kedi, çevredeki vatandaşlar tarafından su ve yiyecek verilerek sakinleştirildi. Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen kedi, daha sonra doğal ortamına bırakılmak üzerine koruma altına alındı.

Olay anına tanık olan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin hızlı ve duyarlı müdahalesinden dolayı teşekkür etti. - TEKİRDAĞ