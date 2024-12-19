Tekirdağ'da Aranan 12 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Aranan 12 Şahıs Yakalandı

Tekirdağ\'da Aranan 12 Şahıs Yakalandı

Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar uygulamasında 12 aranan şahıs yakalandı.

19.12.2024 17:02
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Tekirdağ'da "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar" uygulamasında 12 aranan şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca dün 07.00-18.00 saatlerinde 11 ilçede, 54 ekip ve 170 personelin katılımıyla 389 noktadaki denetimlerde 28 metruk bina, 52 park, 136 sokak, 895 araç ve 368 şüpheli şahıs kontrol edildi. Toplam 3 bin 502 kişinin UYAP ve GBT sorgulaması yapıldı. Sorgulamada kasten yaralama, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma/bulundurma, yasa dışı bulunma gibi suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı. 9'u işlemleri sonrası serbest bırakılırken, hırsızlık suçundan aranan 1 kişi tutuklandı. Yasa dışı bulunma suçundan yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi ise göçmen şubeye teslim edildi.

Ayrıca aranan 2 evde 102 gram bonzai, 13 gram metamfetamin, 1 galara ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi yakalanan 4 şüpheliden 1'i gözaltına alınırken, 3'ü serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

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