Tekirdağ'da Aşırı Sis Kazaya Neden Oldu

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Aşırı sis nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis nedeniyle 2 araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı- Çerkezköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çerkezköy istikametine doğru seyir halinde olan 59 ALC 560 plakalı araç yoğun sis nedeniyle sürücüsünün görüş mesafesinin düşmesinden dolayı önünde seyir halinde olan 59 AEK 342 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta refüjlere çarparak durabildi. Olayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü kendi imkanları ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne giderken, ambulans ekipleri de olay yerinden ayrıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.