Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanda yaşanan hırsızlık olayında, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ayakkabı çalan şahıs görülüyor. Şüpheli, apartmana beyaz ayakkabılarla girdikten sonra siyah ayakkabılarla ayrılıyor. Mağdur apartman sakini ise hırsızlık anını güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek öğreniyor.

05.05.2024 21:19
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde girdiği binadan ayakkabı çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

Yaşanan hırsızlık olayı, Kapaklı Atatürk Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda ayakkabı çalındığından şüphelenen vatandaşlar, apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Siyah ayakkabı ile apartmandan ayrıldı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, bir süre apartman önünde bekleyen ve telefonla görüşme yapan kimliği belirsiz bir kişi, daha sonra apartmana girdi. Ayağındaki beyaz ayakkabılarla apartmana giren şahıs, bir süre sonra apartmanda yaşayan bir vatandaşa ait siyah ayakkabılarla apartmandan ayrıldı.

"Beyaz ayakkabıları hala atmadım"

Ayakkabılarının çalındığını güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince öğrenen mağdur apartman sakini, "İlk başta bizim apartmanın yan tarafına bakıyor. Ayağındaki ayakkabıları benim ayakkabılığımın üstüne bırakmış. Hala duruyor. Her ihtimale karşı beyaz ayakkabıları atmadım. Apartmandan çıkarken benim ayakkabılarımı ayağına giymiş gidiyor" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Tekirdağ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

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