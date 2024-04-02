Tekirdağ\'da bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren 1 iş yerinde yapılan aramada; 165 adet 50 gramlık bandrolsüz nargile tütünü ve 50 adet 125 gramlık bandrolsüz nargile tütünü olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili şüpheli C.K. isimli şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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İstanbul Valiliği, Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangınla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini duyurdu. Yangında 7'si ağır 8 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ankara'da kirasını ödemediği için hakkında tahliye kararı verilen bir kişi, evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kaçan kiracının yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda, Hint Restaurantı önüne atılan el bombası nedeniyle iş yerlerinde hasar meydana geldi. Patlama anında aracını park ederken sesleri duyan bir kişi olayı anlattı. Mahalle sakinleri ise olayın korkutucu olduğunu belirtti.
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İstanbul Valiliği, Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangınla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu. Yangında 7'si ağır 13 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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