Tekirdağ'da bir kişinin üzerinden 12 adet gümüş ve sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da bir kişinin üzerinden 12 adet gümüş ve sikke ele geçirildi

Tekirdağ\'da bir kişinin üzerinden 12 adet gümüş ve sikke ele geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan bir kaba üst aramasında bir kişinin üzerinden 6 adet gümüş sikke ve 6 adet bakır sikke bulundu.

23.02.2024 14:22  Güncelleme: 14:25
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir kişinin üzerinden 12 adet gümüş ve sikke ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi'nde T.B. isimli şahsın kaba üst araması yapıldı. Aramada 6 adet gümüş sikke ve 6 adet bakır sikke ele geçirildi.

Şahısla ilgili işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Saray, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da bir kişinin üzerinden 12 adet gümüş ve sikke ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da bir kişinin üzerinden 12 adet gümüş ve sikke ele geçirildi - Son Dakika
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