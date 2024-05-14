Tekirdağ'da Boş Yük Vagonu Ceyport Limanının Kapılarını Parçaladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Boş Yük Vagonu Ceyport Limanının Kapılarını Parçaladı

Tekirdağ\'da Boş Yük Vagonu Ceyport Limanının Kapılarını Parçaladı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde raylarda hiçbir bağlantısı olmadan boşa giderek Ceyport Limanının kapılarını parçalayan yük vagonu, bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Limanın kapısına çarpan vagonun akıbeti bilinmezken, limanda hasar meydana geldi.

14.05.2024 10:24
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde raylarda hiçbir bağlantısı olmadan boşa giderek Ceyport Limanının kapılarını parçalayan yük vagonu kamerada.

Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde bulunan tren raylarında meydana geldi. Henüz nereden geldiği belli olmayan boş bir yük vagonu, hiç bir bağlantısı olmadan ilerlerken kameralara yansıdı.

Kaçan yük vagonu, bir süre ilerledikten sonra o sırada rayların kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptıktan sonra Ceyport Limanını kapılarını kırarak limana girdi. O anlar o sırada rayların hemen yanı başındaki yolda seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. O anları kayda alan sürücü ise, "Abi kim durduracak bunu kazaya sebebiyet ya" dedi.

Limanın kapısına çarpan boş yük vagonu limana girdikten sonra kameralar kapanırken, vagonun akıbeti ise bilinmezken limanın kapılarında hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Boş Yük Vagonu Ceyport Limanının Kapılarını Parçaladı - Son Dakika

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