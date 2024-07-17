Tekirdağ\'da çıkan yangında tır ve 300 dönüm anız alanı yandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında tır ve 300 dönüm anız alan yandı.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yuvam Mahallesi yakınlarındaki anız alanda meydana geldi. Tarladaki buğday yüklü tırdan çıktığı iddia edilen yangın rüzgarın da etkisinden bir anda etrafa yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Geniş alana yayıldı

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hem yanan tıra hem de anız alanındaki yangına müdahale çalışması başlattı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana doğru ilerlerken itfaiye ekiplerinin yaptığı başarılı çalışma sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan durduruldu. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu tır ve anız alanındaki yangın söndürüldü. Yangın sonucunda 300 dönüm anız alan yanarken, tır ise kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerce soğutma çalışması başlattı. - TEKİRDAĞ