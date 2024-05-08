Tekirdağ\'da engelli vatandaşa çarpan motosiklet sürücüsü kaçtı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen engelli vatandaşa çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı üzerinde Kapaklı Belediyesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen engelli S.A.'ya plakasız olduğu iddia edilen motosiklet çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, engelli vatandaşı Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırdı. S.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ