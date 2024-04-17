Tekirdağ'da Eşi Tarafından Dövülen Kadın 2 Ay Sonra Hayatını Kaybetti

Tekirdağ koca dehşeti: Eşi tarafından dövülen kadın 2 ay sonra öldü
Darp ederek ölümüne sebep olduğu karısının arkasından 'Üzgünüm' dedi.
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi tarafından darp edilip, 2 ay komada yaşam mücadelesi veren Buse Ateş Suna hayatını kaybederken, ölen kadınla ilk duruşma yapıldı. Duruşmada, darp ederek ölümüne sebep olduğu karısının arkasından 'Üzgünüm' dedi.
Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Avşar mahallesinde Şubat ayında gerçekleşti. Avşar mahallesinde yaşayan Enes Suna ve Buse Ateş Suna tartışmaya başladı. İddiaya göre Enes Suna, eşi Buse Ateş Suna'yı öldüresiye darp etti. Hastaneye kaldırılan Buse Ateş Suna, 2 ay boyunca verdiği yaşam savaşını 14 Nisan 2024 tarihinde kaybederken, genç Kadın köyü Ferhadanlı'da toprağa verildi.
Olayın ardından Enes Suna, Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Buse Ateş Suna'yı öldüresiye darp eden Enes Suna'nın davası bugün başladı. Davaya jandarma ekipleri tarafından getirilen Enes Suna, ilk savunmasında 'Öldüğünü öğrendiğimde çok üzüldüm. Üzgünüm" ifadelerini kullandı. Enes Suna'nın avukatı savunma için ek süre isterken mahkeme Temmuz ayına ertelendi. Aynı zamanda mahkeme, olayın tanıdığı olan Enes Suna'nın annesi L.S'yi dinlemeye karar verdi. Dava'ya KADEM Tekirdağ Temsilciliği de müdahil oldu.
Tekirdağ Adalet Sarayında 4.Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen ilk duruşmada mahkeme Temmuz ayına ertelenirken, KADEM Tekirdağ Başkanı Av. Sümeyye Tek, mahkeme sürecini yakından takip edeceklerini ifade etti.
Konuyla ilgili mahkeme çıkışında açıklamalarda bulunan KADEM Tekirdağ Başkanı Av. Sümeyye Tekin ; "Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Avşar Köyü'nde eşi Enes Suna tarafından öldüresiye darp edilen Buse Ateş Suna, 2 aydır yoğun bakımda devam eden hayat mücadelesini 14.04.2024 tarihinde kaybetti. Olayla ilgili adli soruşturma devam ederken, E. Suna isimli şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlı hakkında 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs" suçuyla açılan davanın ilk duruşması bugün Tekirdağ Adalet Sarayı'nda görüldü. Duruşmada; usulü işlemlere ilişkin ara kararların kurulduğu duruşmada sanık ifadesi alınmak üzere bir sonraki celse 09 Temmuz 2024 saat 14.30 tarihine bırakıldı. KADEM olarak, kadınların can güvenliğine kasteden ve insanlık suçu olan her olayda olduğu gibi, Buse Ateş davasında da yargılamanın en hızlı ve adil şekilde gerçekleştirilerek, sanığın hak ettiği cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız.Bu türden toplum vicdanını derinden yaralayan kadına şiddet olaylarının bir daha tekrarlanmamak üzere son bulması için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm medya kuruluşlarını ve kamuoyunu da bu haklı mücadelede yanımızda olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Eşi Tarafından Dövülen Kadın 2 Ay Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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