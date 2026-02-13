Tekirdağ\'da Esnaftan Zorla Para İstemeye Çalışan Şahıslar Tokatla Kovuldu

Tekirdağ'da bir esnaf, dükkanına gelip zorla para istediği iddia edilen yüzü maskeli 2 şahsı tokat atarak kovdu.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, dikim işi yapan bir işyerine gelen yüzü maskeli 2 şüpheli, masa başında çalışan kadın esnaftan para istedi. Duruma tepki gösteren kadın, şahısları tokat atarak dükkanından kovdu. O anlar ise kameraya yansıdı.

Öte yandan iki şahsın, 4 ayrı işyerine daha gidip esnaftan zorla para istediği öne sürüldü. Şikayet üzerine polis tarafından yakalanan iki şüpheliyle ilgili işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ