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Tekirdağ'da Fabrika İnşaatında Göçük: 2 İşçi Toprak Altında - Son Dakika
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Tekirdağ'da Fabrika İnşaatında Göçük: 2 İşçi Toprak Altında

Tekirdağ'ın Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İşçileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ\'da Fabrika İnşaatında Göçük: 2 İşçi Toprak Altında
16.01.2024 - 00:11,
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Tekirdağ'da Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İşçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatında saat 15.30 sıralarında hafriyat çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 metrelik toprak yığını altında kalan işçileri kurtarmak için 8 saattir çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan toprak altında kalan bir işçi ile iletişimin koptuğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Fabrika İnşaatında Göçük: 2 İşçi Toprak Altında - Son Dakika


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