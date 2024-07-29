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Tekirdağ'da fabrika yangını diğer fabrikaya sıçradı: Patlamalar yaşanıyor

Tekirdağ'da fabrika alevlere teslim oldu: Gökyüzünü kaplayan dumanlar dron ile böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan fabrika yangını diğer fabrikaya sıçradı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangında, dumanlar drone ile böyle görüntülendi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrika içerisinde bulunan ve parfüm üretiminde kullanılan kimyevi malzemeler patlamasıyla yan tarafta bulunan plastik fabrikasına sıçradı. Rüzgarın ve kimyasal maddelerin etkisiyle hızlıca büyüyen yangın, her iki fabrikayı da Aleviler içinde bıraktı.

Hayrabolu OSB itfaiyesinin olmaması sebebiyle yangın giderek büyüdü. Yangına Tekirdağ İtfaiyesi ve çevre ilçelerin itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangında patlamanın etkisi ile kimya fabrikasının duvarlarında hasar oluştu. Tekirdağ Emniyetinin de TOMA ile destek verdiği yangında, çevre fabrikaların yangın söndürme hidratlarından su desteği sağlandı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.