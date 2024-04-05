Tekirdağ'da fabrika yangını drone ile havadan görüntülendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da fabrika yangını drone ile havadan görüntülendi

Tekirdağ Ergene Velimeşe'de bulunan bir sünger fabrikasında çıkan yangın, drone ile havadan görüntülendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

05.04.2024 18:54  Güncelleme: 18:55
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Tekirdağ'da fabrika yangını böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Ergene Velimeşe'de sünger fabrikasındaki yangın drone ile havadan görüntülendi.

Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi'nde mutfak süngeri üreten fabrikadaki dumanlar gökyüzünü kapladı. Şehrin her yerinden görünen fabrikadaki yangın drone ile havadan görüntülendi. İtfaiye ekipleri yangının sündürülmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da fabrika yangını drone ile havadan görüntülendi - Son Dakika

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