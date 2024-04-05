Tekirdağ'da fabrika yangını drone ile havadan görüntülendi

Tekirdağ'da fabrika yangını böyle görüntülendi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Ergene Velimeşe'de sünger fabrikasındaki yangın drone ile havadan görüntülendi.
Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi'nde mutfak süngeri üreten fabrikadaki dumanlar gökyüzünü kapladı. Şehrin her yerinden görünen fabrikadaki yangın drone ile havadan görüntülendi. İtfaiye ekipleri yangının sündürülmesi için çalışmalarına devam ediyor.
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