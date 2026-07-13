Tekirdağ'da Güvenlik Denetimi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Güvenlik Denetimi

13.07.2026 10:10
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Emniyet, Değirmenaltı kumsalında dron ve deniz polisiyle geniş çaplı huzur uygulaması yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı mahallesi kumsalı ile sahil bandında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirdi. Havadan dron, karadan polis ekipleri ve denizden deniz polisinin katılımıyla yapılan denetimlerde sahil hattı adeta abluka altına alındı.

Akşam saatlerinde başlayan uygulamaya Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Yunus Polis Timleri ve çok sayıda polis ekibi katıldı. Özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan Değirmenaltı Kumsalı ile sahil bandında vatandaşların huzur içerisinde vakit geçirebilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, sahilin giriş ve çıkış noktalarında kontrol noktaları oluşturuldu.

Uygulama kapsamında teknolojiden de yararlanıldı. Dron destekli denetimlerle kumsal ve sahil hattı havadan anbean takip edilirken, kalabalık alanlar, çevreyi rahatsız eden davranışlar ve muhtemel asayiş olayları havadan kontrol edildi. Vatandaşlar dron kameralarıyla izlenirken, ekipler olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için sahada hazır bulundu.

Denetimler yalnızca kara yoluyla sınırlı kalmadı. Deniz polisi ekipleri de botlarla Marmara Denizi kıyı şeridi boyunca devriye atarak uygulamaya denizden destek verdi. Karadan, havadan ve denizden eş zamanlı sürdürülen denetimlerle sahil hattında güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen uygulamaların, sahillerde kamu düzeninin korunması, çevreyi rahatsız eden davranışların önlenmesi, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ile vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla yaz sezonu boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, sahil, kumsal ve parkların herkesin ortak yaşam alanı olduğunu hatırlatarak, çevreyi kirleten, gürültü yapan ve kamu düzenini bozan davranışlara karşı gerekli yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını belirtti. Ayrıca vatandaşlardan karşılaştıkları olumsuz durumları 112 Acil Çağrı Merkezi, WhatsApp İhbar Hattı (0 552 155 59 59) veya Hayat Mobil Uygulaması üzerinden güvenlik güçlerine bildirmeleri istendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güvenlik, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Güvenlik Denetimi - Son Dakika

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