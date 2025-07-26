Tekirdağ\'da Huzur Uygulaması: 7 Aranan Şahıs Yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen huzur uygulamasında 7 aranan şahıs yakalanırken, 19 iş yerine işlem yapıldı.

25 Temmuz 2025 tarihinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 11 ilçede eş zamanlı olarak huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla umuma açık işyerleri ve çevresinde geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. 113 ekip ve 427 personelin katıldığı uygulamada 3 bin 488 kişinin UYAP/GBT sorgusu yapıldı, 900 araç kontrol edildi ve 74 umuma açık işyeri denetlendi.

Yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 7 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Trafikte kusur ve ihlalleri tespit edilen 63 araca idari işlem uygulandı. Ayrıca, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 19 iş yerine tutanak tutuldu.

Yetkililer, Tekirdağ'da kamu düzeni, huzur ve güvenliğin sağlanması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ