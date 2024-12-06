Tekirdağ\'da Kaçak İçi ve Tabanca Operasyonu

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda kaçak içki ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak içki üretimi ve satışına yönelik denetimlerini artırdı. Bu kapsamda, 5 Aralık'ta Süleymanpaşa ilçesinde S.E. isimli şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada; 1 tabanca, 50 adet fişek, 140 litre el yapımı şarap, 28 litre el yapımı rakı, 55 litre etil alkol, 7 litre votka, 16 litre viski ile kaçak içki üretiminde kullanılan 3 anason kiti, 4 viski kiti, 3 votka kiti ve 2 likör kiti ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen kaçak içki ve ruhsatsız tabancayla ilgili yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Toplamda 246 litre kaçak içkiye el konuldu. - TEKİRDAĞ