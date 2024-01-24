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Tekirdağ Malkara'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ Malkara'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yaptığı iddia edilen 4 kişi çeşitli objeler ile birlikte yakalandı. Araçta yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet obje, define arama dedektörü, bakır alan tarama çubuğu, kazma, çekiç ve levye ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ Malkara\'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı
24.01.2024 - 12:04,  Güncelleme: 12:05
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptığı iddia edilen 4 kişi çeşitli objeler ile yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesi Kavakçeşme Mahallesinde bir araç durduruldu. S.K, H.K, B.E. ve S.T. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 7 adet farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 1 adet define arama dedektörü, 2 adet define arama için kullanılan bakır alan tarama çubuğu, 1 adet kazma, 2 adet çekiç, 4 adet keski, 1 adet levye ele geçirildi.

Şüpheliler ile ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Malkara'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika


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