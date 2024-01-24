Tekirdağ Malkara\'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptığı iddia edilen 4 kişi çeşitli objeler ile yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesi Kavakçeşme Mahallesinde bir araç durduruldu. S.K, H.K, B.E. ve S.T. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 7 adet farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 1 adet define arama dedektörü, 2 adet define arama için kullanılan bakır alan tarama çubuğu, 1 adet kazma, 2 adet çekiç, 4 adet keski, 1 adet levye ele geçirildi.

Şüpheliler ile ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ