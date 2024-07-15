Tekirdağ'da Kaçak Sigara Operasyonu: Tütün ve Sigara Ürünleri Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da kaçak sigaraya yönelik düzenlenen operasyonda tütün ve sigara yapma ürünleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı suçundan yürütülen soruşturmada tespit edilen 3 şüpheli şahsın, 2 işyeri ve 2 ikamet adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslere yönelik yapılan aramada 830 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara 11 bin 440 adet dolu makaron, 3,5 kilogram kıyılmış tütün, 315 adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ