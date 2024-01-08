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Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 55 Kilogram Tütün ve Binlerce Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 55 Kilogram Tütün ve Binlerce Malzeme Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramalarda, 55 kilogram tütün ve tütün ürünleri kullanılan binlerce malzeme ele geçirildi. Hayrabolu ilçesine bağlı Aydınevler Mahallesi'nde bir kişinin evinde kaçak tütün ve makaron bulundurduğu tespit edilmesi üzerine H.N. isimli şahsa ait evde arama yapıldı. Aramalarda; 55 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 800 adet içime hazır sarılmış tütün, 2 bin adet boş makaron, 1 adet tütün sarma makinesi, 2 bin adet şeffaf poşet ve 5 bin adet boş sigara paketi ele geçirildi.

Tekirdağ\'da Kaçak Tütün Operasyonu: 55 Kilogram Tütün ve Binlerce Malzeme Ele Geçirildi
08.01.2024 - 16:31,
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramalarda, 55 kilogram tütün ve tütün ürünleri kullanılan binlerce malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Hayrabolu ilçesine bağlı Aydınevler Mahallesi'nde bir kişinin evinde kaçak tütün ve makaron bulundurduğu tespit edildi. Ekiplerce H.N. isimli şahsa ait evde arama yapıldı. Aramalarda; 55 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 800 adet içime hazır sarılmış tütün, 2 bin adet boş makaron, 1 adet tütün sarma makinesi, 2 bin adet şeffaf poşet ve 5 bin adet boş sigara paketi ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Hayrabolu, Jandarma, Tekirdağ, Suç, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 55 Kilogram Tütün ve Binlerce Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 55 Kilogram Tütün ve Binlerce Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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