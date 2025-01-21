Tekirdağ'da Kaçakçılığa Büyük Darbe

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Tütüncülere dev operasyon: Binlerce kaçak ürün ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kaçakçılık faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, binlerce kaçak makaron, tütün ve nargile tütünü ele geçirilirken, 8 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ocak 2025 ile 20 Ocak 2025 tarihleri arasında kaçakçılık faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 6 olaya müdahale edilirken, suç unsuru olarak ele geçirilen malzemeler arasında 101 bin 600 boş makaron, 80 bin 280 dolu makaron, 560 paket gümrük kaçağı sigara, 171,5 kilogram nargile tütünü, 51 kilogram tütün, 50 adet puro, 8 adet elektronik sigara, 80 adet elektronik sigara likiti, 1 adet sigara sarma makinesi, 1 tabanca, 10 mermi ve 1 şarjör bulundu.

Operasyonlar neticesinde 8 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini vurguladı.