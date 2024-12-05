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Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu

Tekirdağ\'da Kaçakçılık Operasyonu

Saray'da düzenlenen operasyonda 24 bin makaron ve 2 kg tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

05.12.2024 13:33
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen operasyonda 24 bin 180 adet doldurulmuş makaron ve 2 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçuna yönelik yaptığı çalışmalarda 2 işyerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 24 bin 180 adet doldurulmuş makaron ve 2 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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