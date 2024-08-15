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Tekirdağ'da kanal açma aracının altında kalan çocuğun ayağı koptu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da 'Kuka' olarak adlandırılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait kanal açma aracının altında ezilen 15 yaşındaki yabancı uyruklu bisikletli çocuğun ayağı koptu.

Olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Usta Sokak üzeri Eski Sanayi mevkisinde meydana geldi. Bir arızaya müdahale etmek için yola çıkan U.A. idaresindeki kuka olarak adlandırılan TESKİ kanal açma aracı, Atatürk Bulvarı'ndan Usta Sokağa geçiş yaptı. Bu sırada kaldırımda seyrettiği iddia edilen Ö.E.'nin kullandığı bisiklet, aracın altına girdi.

Bisikletli çocuğun ayağı koptu

Kaza sonrası tekerleğin altında kalan ayağı kopan bisikletli çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilgili bilgi veren araç sürücüsü U.A., aracın kör noktasına gelen bisikleti fark etmediğini söyledi. Gözaltına alınan araç sürücüsü U.A. ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(HT-MEF-ŞG-Y)