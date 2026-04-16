Tekirdağ'da Kanlı Tartışma
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Kanlı Tartışma

16.04.2026 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy'de husumetliler arasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde husumetliler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Balkondan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen taraflar karşılaşınca tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik sırasında Cihan T., bulunduğu binadaki dairesine çıkarak pompalı tüfek aldı. Balkona çıkan şüpheli, aşağıda bulunan Gökhan O.'ya ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Gökhan O., yüzünden yaralanarak yere yığıldı. Silah sesleri mahallede paniğe neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, bölgedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Kavgaya karıştığı belirlenen diğer kişiler de ekiplerce gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çerkezköy, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 21:42:43. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Kanlı Tartışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.