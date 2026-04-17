Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak - Son Dakika
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak

Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
17.04.2026 08:27
Meteoroloji, hafta sonundan itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların hızla düşeceğini ve yerini kuvvetli yağış ile fırtınaya bırakacağını açıkladı. Birçok bölgede sel, su baskını ve toz taşınımı riskine karşı uyarı yapılırken, ani hava değişimine karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının hafta sonuyla birlikte yerini sert bir hava değişimine bırakacağını duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzeybatı kesimlerden başlayarak hızla düşecek sıcaklıklarla birlikte birçok bölgede kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak.

Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak

HAFTA SONUYLA BİRLİKTE HAVA TERSİNE DÖNÜYOR

Uzun süredir özellikle iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonundan itibaren belirgin şekilde azalacak. Meteoroloji, düşüşün yalnızca birkaç dereceyle sınırlı kalmayacağını, sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin altına ineceğini açıkladı.

Ani soğumayla birlikte Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların geniş bir alanda etkili olması bekleniyor. Yetkililer, hafta sonu planı yapan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’nin yayımladığı rapora göre, Antalya’nın doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, sel ve su baskını riskine karşı tedbir alınmasını istedi.

Rüzgarın Marmara Bölgesi’nde kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri ve Niğde çevrelerinde ise güneydoğudan saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

TOZ TAŞINIMI VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, özellikle Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, bu durumun hava kalitesini düşürebileceğini ve ulaşımda aksamalara yol açabileceğini belirtti.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikelerin devam ettiği bildirildi.

Son Dakika Güncel Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 09:00:16. #7.12#
SON DAKİKA: Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak - Son Dakika
