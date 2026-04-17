Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor

Gayrimenkul alım-satım süreçlerinde hem alıcıyı hem de satıcıyı koruma altına alan Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla tüm tapu işlemlerinde zorunlu hale geliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte tapuda para transferi tamamen değişiyor, elden ödeme ve doğrudan havale dönemi sona eriyor.

ARTIK “BLOKE SİSTEM” GEÇERLİ OLACAK

Yeni sistemle birlikte satış bedeli, tapu devri tamamlanana kadar güvenli bir hesapta bloke edilecek. Tapu işlemi biter bitmez ise para otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Böylece alıcı ve satıcı arasında yaşanan “para gönderildi mi, tapu devredildi mi” gibi belirsizlikler ortadan kalkacak.

Taraflar, anlaşmalı banka veya ödeme kuruluşları üzerinden sisteme başvuracak. Tapu tescilinin onaylanmasının ardından bloke edilen tutar saniyeler içinde satıcının hesabına geçecek.

AMAÇ: DOLANDIRICILIĞI VE KAYIT DIŞILIĞI ÖNLEMEK

Düzenleme ile gayrimenkul satışlarında dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskinin azaltılması hedefleniyor. Ayrıca kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi ve para transferinin güvenli bir ortamda yapılması amaçlanıyor.

Bugüne kadar satış bedelinin çoğu zaman elden ödenmesi, tarafların yüksek miktarda nakit taşımasına ve bu süreçte risklerle karşı karşıya kalmasına neden oluyordu. Yeni sistemle bu risklerin ortadan kaldırılması planlanıyor.

1 MAYIS YERİNE 1 TEMMUZ’A ERTELENDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemenin ilk etapta 1 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi planlanmıştı. Ancak teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması amacıyla tarih 1 Temmuz 2026 olarak güncellendi.

Bakanlık yetkilileri, gerekli sistem geliştirmelerinin tamamlanabilmesi için süreyi 3 aya kadar uzatma yetkisi üzerinde de çalışıldığını belirtti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile teknik altyapı çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni sistemde süreç şu şekilde ilerleyecek: Alıcı ve satıcı satış bedelinde anlaşacak ve güvenli ödeme sistemi üzerinden işlem başlatacak. Alıcı, parayı doğrudan satıcıya değil, sistemin güvenli hesabına yatıracak.

Tapu devri gerçekleşene kadar bu tutar kilitli kalacak. Tapu işlemi tamamlandığında para otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Eğer işlem gerçekleşmezse, yatırılan tutar alıcıya iade edilecek.

Sistem kullanımı için cüzi bir hizmet bedeli alınacak. Bu ücretin detayları, sistemin yürürlüğe girdiği tarihte netleşecek.

ALTERNATİF SİSTEMLER VARDI AMA ZORUNLU DEĞİLDİ

Daha önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Takasbank iş birliğiyle hayata geçirilen Taputakas sistemi benzer bir güvence sağlıyordu. 2015’ten bu yana kullanılan bu sistemde sabit bir ücret alınmasına rağmen zorunlu olmaması nedeniyle yaygın kullanılmıyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte güvenli ödeme sistemi artık tüm işlemler için zorunlu hale gelecek.

YENİ SİSTEM NE SAĞLAYACAK?

Yeni uygulama ile satış bedeli tapu devrine kadar güvenli bir şekilde tutulacak. Böylece tarafların yaşadığı güven sorunu ortadan kalkacak. Elden para taşıma, sahte para riski ve dolandırıcılık gibi olumsuzlukların önüne geçilecek.