Kocaeli'de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen çalışan tutuklandı
Kocaeli'de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen çalışan tutuklandı

16.04.2026 12:26  Güncelleme: 12:27
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir ilkokulda görevli 70 yaşındaki M.Y., 2 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine başlatılan soruşturmada, güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve çocukların pedagog eşliğinde ifadeleri alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir ilkokulda görevli personelin, 2 öğrenciye tacizde bulunduğu iddiası üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre, okulda kapı görevlisi olarak çalışan 70 yaşındaki M.Y., 3. sınıfta eğitim gören 2 kız öğrenciye tacizde bulundu. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasının ardından aileler emniyete giderek şikayetçi oldu.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.Y. gözaltına alındı.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADE VERDİLER

Soruşturma kapsamında mağdur çocukların pedagog eşliğinde ifadeleri alındı. Çocukların, şüphelinin kendilerine uygunsuz sorular sorduğunu, zaman zaman fiziksel temas kurduğunu ve para verdiğini beyan ettikleri öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Çayırova, Kocaeli, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ponçik Pamuk Ponçik Pamuk:
    resim ve isim bilgisini neden ifşa etmiyorsunuz . verin ki insanlar tedbirli olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
