Kocaeli\'de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen çalışan tutuklandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir ilkokulda görevli personelin, 2 öğrenciye tacizde bulunduğu iddiası üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, okulda kapı görevlisi olarak çalışan 70 yaşındaki M.Y., 3. sınıfta eğitim gören 2 kız öğrenciye tacizde bulundu. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasının ardından aileler emniyete giderek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.Y. gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında mağdur çocukların pedagog eşliğinde ifadeleri alındı. Çocukların, şüphelinin kendilerine uygunsuz sorular sorduğunu, zaman zaman fiziksel temas kurduğunu ve para verdiğini beyan ettikleri öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
