Hatay'da Anne Oğul Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Anne Oğul Cinayeti

Hatay\'da Anne Oğul Cinayeti
16.04.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da Osman ve Zekiye Zont'un cesetleri bulundu, akrabalar cinayetle bağlantılı olarak gözaltında.

Hatay'da ormanlık alanda çıplak halde cesedi bulunan Osman Zont'un annesi Zekiye Zont'un cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Jandarma ekiplerinin çalışmalarında anne ve oğlunun akrabaları tarafından öldürüldüğü ve katillerin ailenin yaşadığı evden çaldıkları altınları kuyumcuya sattıkları ortaya çıktı.

İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirledi. Silahla vurulmuş halde bulunan Zont'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili Zont'un ailesiyle iletişime geçmeye çalışan ekipler, 54 yaşındaki anne Zekiye Zont'un kayıp olduğunu fark ettiler. Durum üzerine çalışma başlatan ekipler, anne Zont'un cansız bedenini İskenderun yamaç paraşüt alanında topğrağa gömülü halde buldu. Jandarma ekiplerinin olayın failinin yakalanması için başlattığı çalışmada Zont ailesine akraba olan 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların anne Zont'un altınlarını çaldığı ve Osman Zont'u gönül ilişkisinden dolayı öldürdüğünü söyledikleri öğrenildi.

Şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cinayet, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Anne Oğul Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 12:22:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Hatay'da Anne Oğul Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.