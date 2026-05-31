Bayram dönüşünde köprülerde akıcı yoğunluk
31.05.2026 06:46
Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüşü sürüyor; 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde gece akıcı yoğunluk var, ilerleyen saatlerde Edirne ve Ankara yönünde yoğunluk bekleniyor.

KURBAN Bayramı'nı İstanbul dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor. Gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin akıcı yoğun olduğu görüldü.

9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların dönüş yolculuğu sürüyor. Sabah saatlerinde trafiğin sakin olduğu kentte, vatandaşların güzel havayı da fırsat bilerek tarihi ve turistik yerleri gezmek için dışarı çıkmasıyla akşam saatlerinde bazı noktalarda yoğunluk yaşandı. Gece saatlerinde ise kent genelinde trafik yoğunluğu oluşmazken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bağlantı yollarında trafiğin akıcı yoğun olduğu görüldü. Kent genelinde Edirne ve Ankara istikametinde ilerleyen saatlerde trafik yoğunluğu oluşabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA

