Tekirdağ'da Kayıp Şahıs için Arama Başlatıldı

Tekirdağ'da denize girdikten sonra kaybolduğu öne sürülen bir kişiyi bulmak için deniz polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve dalgıç ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

İddiaya göre, merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne denizde bir kişinin yüzerken kaybolduğunu gördüğünü bildirdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler deniz yüzeyinde ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi ekipleri uzun süre bölgede arama yaparken, dalgıç polisler de denize dalarak kayıp olduğu değerlendirilen kişiye ulaşmaya çalıştı. Saatler süren arama çalışmalarına rağmen herhangi bir bulguya rastlanmazken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. - TEKİRDAĞ