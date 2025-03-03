Tekirdağ\'da Konteyner Ev Yangını

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 'yaşam evi' olarak ifade edilen konteyner ev alev alev yanarak küle döndü.

Olay, gece saatlerinde Çerkezköy yolu üzerindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, tüp patlaması nedeniyle çıktığı öne sürülen yangın, konteyner evi etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası dumandan etkilenen yada yaralanan olmazken, yaşam evi ise küle döndü. - TEKİRDAĞ