Tekirdağ\'da LPG\'li Araç Yangını

Tekirdağ- Malkara kara yolunda seyir halindeki LPG'li bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Olay, Kınıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ'dan Malkara yönüne ilerleyen, plakası öğrenilemeyen LPG'li araç, hızla alevlere kapıldı. Alevler, aracın yanında bulunan buğday tarlasına sıçrayarak yangının büyümesine neden oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hem otomobildeki hem tarladaki yangını kontrol altına almaya çalıştığı öğrenildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ