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Tekirdağ'da Motosiklet Kazası

Tekirdağ\'da Motosiklet Kazası

Muratlı'da motosiklet ve ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.05.2025 11:19
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Muradiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Darcan Petrol önünde meydana geldi. İddiaya göre; A.T. (21) sevk ve idaresindeki 17 ACV 974 plakalı motosiklet, ana yolu çıkmak isterken E.G. (45) yönetimindeki 59 AIL 573 plakalı ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Yaralanan motosiklet sürücüsü için olay yerine ambulans çağrıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Emniyet trafik ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı. Trafik akışı diğer şeritlerden verildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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