Tekirdağ'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

23.06.2025 22:40
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Saray'da yaşanan kazada motosiklet ve otomobil çarpıştı, 2 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ışık ihlali sonucu motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Çevreyolu üzeri Büyükyoncalı Mahallesi Palamutdere mevkii kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Palamutdere'den Yeniköy yönüne seyreden E.U. yönetimindeki 39 DA 674 plakalı otomobil ile Saray'dan Yeniköy yönüne giden E.Y. idaresindeki motosiklet, iddiaya göre ışık ihlali nedeniyle kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü E.Y. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.Y. ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika

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