Tekirdağ'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ\'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.06.2024 15:39
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yayaya çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. idaresindeki 59 AFP 786 plakalı motosiklet seyir halindeyken yolda yürüyen H.O. isimli vatandaşa çarptı. Çarpma sonucu devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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