Tekirdağ'da Otomobil Çarptığı Çocuğu Hastaneye Bırakıp Kaçtı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Otomobil Çarptığı Çocuğu Hastaneye Bırakıp Kaçtı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Sürücünün çarptığı çocuğu hastaneye bırakıp kaçtığı iddia edilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

23.07.2024 21:17
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Tekirdağ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Sürücünün çarptığı çocuğu hastaneye bırakıp kaçtığı iddia edilirken, kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, 18 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Çorlu ilçesi Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. Fabrikada çalışan babası Ayhan Kalpak ile gezmeye çıkan Oğulcan Kalpak (9), eve dönüşte koşarak yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Ancak bu sırada küçük çocuğa otomobil çarptı. Ayhan Kalpak ile kazaya neden olan aracın sürücüsü, Oğulcan'ın yanına koştu. Ayhan Kalpak, oğlunu kucağına alıp kazaya neden olan sürücünün aracına taşıdı. Sürücünün baba ve oğlunu özel bir hastaneye götürdükten sonra kaçtığı öne sürüldü. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Otomobil Çarptığı Çocuğu Hastaneye Bırakıp Kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Otomobil Çarptığı Çocuğu Hastaneye Bırakıp Kaçtı - Son Dakika
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