Tekirdağ\'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Çorum'da Dilenciye Yapılan İşlemde 15 Bin 75 Lira Bulundu

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, İbrahim T isimli dilencinin üzerinde 15 bin 75 lira bulundu. İbrahim T, dilencilik yaparken yakalanarak zabıta amirliğine götürüldü ve yapılan üst aramasında elde edildiği belirlenen paraya el konuldu. Ayrıca İbrahim T'ye idari para cezası uygulandı.