Tekirdağ'da Paraşütçü Denize Düştü

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Tekirdağ'da korkulu anlar kamerada: Paraşütçü denize çakıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere bir paraşütçü denize çakıldı.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde paraşüt alanından paraşütü ile havalanan paraşütçü bir süre sonra rüzgarın yönünün değişmesi ile dengesini kaybederek alçalmaya başladı. Dakikalarca alçalan paraşüt denize yakın bir mesafeden suya çakıldı. Paraşütçünün durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yara almadığı öğrenildi.