Tekirdağ'da Paraşütçü Denize Düştü - Son Dakika
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Tekirdağ'da Paraşütçü Denize Düştü

Uçmakdere'de havalanan paraşütçü, rüzgarın etkisiyle denize çakıldı; durumu iyi.

08.10.2024 16:18
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Tekirdağ'da korkulu anlar kamerada: Paraşütçü denize çakıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere bir paraşütçü denize çakıldı.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde paraşüt alanından paraşütü ile havalanan paraşütçü bir süre sonra rüzgarın yönünün değişmesi ile dengesini kaybederek alçalmaya başladı. Dakikalarca alçalan paraşüt denize yakın bir mesafeden suya çakıldı. Paraşütçünün durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yara almadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Paraşütçü Denize Düştü - Son Dakika

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