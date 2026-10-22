Japonya'da şaşırtan uygulama! Dükkanları ve evleri bedavaya veriyorlar - Son Dakika
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Japonya'da şaşırtan uygulama! Dükkanları ve evleri bedavaya veriyorlar

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Japonya\'da şaşırtan uygulama! Dükkanları ve evleri bedavaya veriyorlar
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Japonya'da yaşlanan nüfus ve işletmeleri devralacak gençlerin azalması, ülkede dikkat çekici bir dönemi başlattı. Emekli olmak isteyen binlerce esnaf, yıllarca emek verdiği dükkanını içindeki eşyalarla birlikte ücretsiz ya da sembolik ücretlerle devrediyor. Ülkede 42 binden fazla işletme yeni sahibini beklerken, sayısı 9 milyona ulaşan boş evlerin bir bölümü de belirli şartlarla bedelsiz olarak veriliyor.

Japonya'da nüfusun hızla yaşlanması, hem ticaret hayatında hem de konut piyasasında alışılmadık bir tablo ortaya çıkardı. Yıllarca işletilen dükkanlar ve sahipsiz kalan evler, yeni sahiplerini bulabilmek için ücretsiz ya da düşük bedellerle sunuluyor.

42 BİNDEN FAZLA DÜKKAN YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR

Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden Japonya'da, küçük işletmelerin geleceği ciddi bir sorun haline geldi. Yaşlı esnafın emeklilik dönemine girmesi ve aile işletmelerini devralacak gençlerin sayısının azalması, binlerce iş yerini kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Japonya Finans Kurumunun araştırmasına göre küçük ve orta ölçekli işletmelerin yüzde 57,4'ü, sahipleri emekli olduğunda kapanma riski taşıyor. İşletmelerini kapatmak istemeyen esnaf ise çözümü devir platformlarında buldu. Bu platformlarda 42 binden fazla dükkan ve işletme yeni sahibini bekliyor. İlan veren işletme sahiplerinin büyük bölümünü 60-70 yaş grubundakiler oluştururken, işletmeleri devralanların çoğu 30-40 yaş aralığında bulunuyor. 

Japonya'da şaşırtan uygulama! Dükkanları ve evleri bedavaya veriyorlar

TEK İSTEKLERİ YILLARIN EMEĞİNİN BOŞA GİTMEMESİ

Japon esnafın önemli bir bölümü, işletmesini devrederken yüksek kazanç elde etmekten çok işinin devam etmesini önemsiyor. Bu nedenle bazı dükkanlar, mobilyaları, mutfak ekipmanları, özel tarifleri ve mevcut tedarikçi bağlantılarıyla birlikte ücretsiz veya oldukça düşük bedellerle devrediliyor. Yeni işletmeciler ise sıfırdan bir iş kurmak yerine yıllardır faaliyet gösteren bir işletmenin hazır altyapısını kullanabiliyor.

37 YILLIK KAFEYİ İÇİNDEKİ HER ŞEYLE DEVRALDI

Bu uygulamanın dikkat çekici örneklerinden biri Hiroşima'da yaşandı. 31 yaşındaki Kengo Ohama, Mihara kentinde 37 yıldır faaliyet gösteren Country Road adlı kafeyi yaşlı bir çiftten devraldı. Devir kapsamında mobilyalar, mutfak ekipmanları, özel yemek tarifleri ve tedarikçi ağı da Ohama'ya geçti. Aylık kirası 50 bin yen olan işletme, 14 Nisan 2026'da kahve ağırlıklı yeni konseptiyle yeniden kapılarını açtı. Businessinsider'de yer alan habere göre, benzer şekilde 29 yaşındaki Kota Fujisawa, Tokyo'daki masa başı işinden ayrılarak Nagano'da bir pansiyonu adı ve işletme sistemiyle birlikte düşük bedelle devraldı. Eski devlet memuru Takayuki Otawara da yaşlı bir çiftçi ailesinin sera ve sulama ekipmanlarını alarak kakao ve çilek üretimine başladı.

Japonya'da şaşırtan uygulama! Dükkanları ve evleri bedavaya veriyorlar

SADECE DÜKKANLAR DEĞİL, EVLER DE ÜCRETSİZ VERİLİYOR

Japonya'daki demografik değişim yalnızca işletmeleri etkilemiyor. Ülkede milyonlarca konut da boş durumda bulunuyor. İçişleri ve İletişim Bakanlığının 2023 Konut ve Arazi Araştırması'na göre boş ev sayısı 9 milyona ulaşarak rekor kırdı. Ülkedeki konutların yüzde 13,8'i boş durumda. Bu artışın nedenleri arasında yalnız yaşayan yaşlıların hayatını kaybetmesi veya huzurevlerine taşınması sonucunda konutların sahipsiz kalması yer alıyor.

ÜCRETSİZ EV ALMAK İSTEYENLERE ŞART KOŞULUYOR

Yerel yönetimler, boş kalan konutların yeniden kullanılmasını sağlamak için "akiya bankası" adı verilen ilan sistemlerinden yararlanıyor. Bu platformlarda bazı evler ücretsiz olarak sunulsa da başvuru koşulları bölgelere göre değişiyor. Örneğin Okutama'da ücretsiz konutlar, 40 yaşın altındaki kişilere veya en az bir çocuğu bulunan genç ailelere verilebiliyor. Ancak yeni sahiplerin bölgeye kalıcı olarak yerleşmeyi taahhüt etmesi gerekiyor.

Japonya'da şaşırtan uygulama! Dükkanları ve evleri bedavaya veriyorlar
JaponyaDünyaSon Dakika

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