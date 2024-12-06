Tekirdağ\'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde 4 Aralık'ta O.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız 1 tabanca ve 1 şarjör bulundu. 5 Aralık'ta Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde N.T. isimli şahsın aracında yapılan aramada da 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ