Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Ocak 2025 tarihinde Hayrabolu ilçesi Çerkezmüsellim Mahallesi'nde M.V.'nin üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca ele geçirildi.
Aynı gün Muratlı ilçesi Yukarısevindikli Mahallesi'nde O.K.'nın üzerinde yapılan aramada ise 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet boş kovan bulundu.
Öte yandan, 1 Şubat 2025 tarihinde Hayrabolu ilçesi Övenler Mahallesi'nde S.K.'nın aracında 1 adet av tüfeği tespit edildi.
Ele geçirilen silahlarla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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