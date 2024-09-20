Tekirdağ'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

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Jandarma, Tekirdağ'da gerçekleştirdiği operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirdi. Bir kişi gözaltında.

20.09.2024 02:27
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Tekirdağ'da jandarma operasyonunda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucu Süleymanpaşa İlçesi Altınova ve Çiftlikönü Mahallelerinde yapılan operasyonda S.A. isimli şahsın ikamet adreslerinde çeşitli silahlar, uyuşturucu madde ve suç eşyaları ele geçirildi. Yapılan aramalarda bir kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından 18 Eylül 2024 günü gerçekleştirilen operasyonda, 4 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 29 adet fişek, 18 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 25 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 1 adet kama, 218 gram kubar esrar, 42 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet kelepçe, 6 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 755 TL para ele geçirildi.

Şüpheli S.A. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

HLD-

Tekirdağ\'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, Jandarma, Tekirdağ, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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