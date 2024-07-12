Tekirdağ\'da Tarihi Eser Niteliğinde 5 Sikke Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da 5 adet farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda; Malkara ilçesi Yörük Mahallesi'nde ikamet eden N.T. isimli şahsın evinde sikke ve objelerin bulundurduğunun tespiti üzerine, şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 5 adet farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ