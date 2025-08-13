Tekirdağ\'da Tarihi Eser ve Define Malzemesi Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde tarihi eser harita ve define malzemeleri bulundu. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptılar. Araçta yapılan aramada, 1 adet tarihi eser olduğunu düşünülen harita, 1 adet enerji ölçer cihaz, 1 adet üzerinde dedektör altın arama çubukları ibaresi bulunan metal erkli materyal, 4 adet metal erkli anten diye tabir edilen materyal, 1 adet materyal, 1 adet adaptör, 2 adet iletken plastik kablo ele geçirdiler. Ele geçirilen materyaller muhafaza altına alınırken, olayla ilgili İ.K. ve D.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alınarak Yeni Mahalle Polis Karakolu'na götürüldü. - TEKİRDAĞ