Tekirdağ'da tır ile çarpışan otomobil sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da tır ile çarpışan otomobil sürücü hayatını kaybetti

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında, Muratlı ilçesinden Süleymanpaşa istikametine seyir halinde olan bir otomobil, yol çalışması yapılan noktada şerit ihlali yaparak karşı istikametten gelen bir tır ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, tır sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı ve olay yerinde incelemeler devam ediyor.

13.06.2024 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da tır ile çarpışan otomobil sürücü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında, Muratlı ilçesinden Süleymanpaşa istikametine seyir halinde olan 34 HKD 726 plakalı otomobil sürücüsü, cezaevi mevkisine geldiği sırada yol çalışmasının yapıldığı noktada şerit ihlali yapınca karşı istikametten gelen 39 NL 023 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tırın arkasında bulunan konteyner düşerken, çekici ise yol kenarına savruldu.

Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Tayfun Ayyıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü H.Ö ise hafif şekilde yaralandı. Kaza anı olay yerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Ayyıldız'ın bir medikal firmasının sahibi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Muratlı - Tekirdağ yolu trafiğe kapanırken, jandarma ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Muratlı, trafik, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da tır ile çarpışan otomobil sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
11:11 LGS’de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler LGS'de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:29:44. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da tır ile çarpışan otomobil sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement