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Tekirdağ'da tır ile çarpışan otomobil sürücü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında, Muratlı ilçesinden Süleymanpaşa istikametine seyir halinde olan 34 HKD 726 plakalı otomobil sürücüsü, cezaevi mevkisine geldiği sırada yol çalışmasının yapıldığı noktada şerit ihlali yapınca karşı istikametten gelen 39 NL 023 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tırın arkasında bulunan konteyner düşerken, çekici ise yol kenarına savruldu.

Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Tayfun Ayyıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü H.Ö ise hafif şekilde yaralandı. Kaza anı olay yerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Ayyıldız'ın bir medikal firmasının sahibi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Muratlı - Tekirdağ yolu trafiğe kapanırken, jandarma ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler devam ediyor. - TEKİRDAĞ