Tekirdağ\'da Uyuşturucu ile Mücadele Etkinliği

Tekirdağ'da düzenlenen 60. Uluslararası Kiraz Festivali gecesinde vatandaşlarla bir araya gelen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekerek NARVAS sistemini tanıttı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 60. Uluslararası Kiraz Festivali'nde vatandaşlara yönelik uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Festival alanında kurulan stantlar ve yapılan anonslarla vatandaşlara ulaşan ekipler, uyuşturucu kullanımının bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Narkotik ekiplerince yapılan bilgilendirmede, özellikle ailelerin çocuklarıyla kurduğu iletişimin bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Yetkililer, "En iyi narkotik polisi annedir" anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, ailelerin çocuklarındaki davranış değişikliklerini yakından takip etmeleri gerektiğini ifade etti. Açıklamada, "Benim çocuğum asla yapmaz" düşüncesinin yanlış olduğuna dikkat çekilerek, her bireyin risk altında olabileceği ve şüpheli durumlarda profesyonel destek alınmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Uyuşturucu maddeyle mücadelede vatandaş desteğinin büyük önem taşıdığı belirtilen etkinlikte, Türkiye genelinde kullanılan NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) hakkında da bilgi verildi. Yapay zeka destekli sistem sayesinde vatandaşlardan gelen ihbarların analiz edildiği ve güvenlik güçlerinin doğru zamanda doğru noktada müdahalede bulunmasının sağlandığı aktarıldı.

Vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezi ile UYUMA mobil uygulaması üzerinden uyuşturucu suçlarına ilişkin bildirimlerde bulunabilecekleri belirtilirken, yapılan ihbarlarda kişisel bilgilerin talep edilmesi halinde gizli tutulduğu ifade edildi.

Narkotik ekipleri, yapılan her ihbarın mahallelerin, ilçelerin ve şehirlerin huzuruna katkı sağladığını belirterek vatandaşları uyuşturucu suçlarıyla mücadelede duyarlı olmaya davet etti.

Öte yandan, emniyet yetkilileri, kent genelinde güvenlik hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla yeni polis merkezlerinin de hizmete alınacağını belirterek, Aydoğdu Mahallesi ile Çorlu'nun Muhittin Mahallesi'nde yapımı süren polis karakollarının yakın zamanda tamamlanacağını açıkladı. - TEKİRDAĞ